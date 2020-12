40 Titel zum Geburtstag

Moderiert das Konzert des Ensemble Modern: Ilija Trojanow. © Jens Kalaene/dpa

Mit einem Geburtstagskonzert feiert das Frankfurter Ensemble Modern sein 40-jähriges Bestehen. Der Festakt der in Deutschland wohl wichtigsten Formation für Neue Musik wird am Mittwoch, 9. Dezember, um 19 Uhr auf der Ensemble-Webseite, auf YouTube und auf dem Facebook-Kanal der Gruppe gestreamt. Das hat das Ensemble Modern am Dienstag mitgeteilt. Aufgeführt werden bei dem Festakt 40 Uraufführungen von Kurzkompositionen, die eigens für den Frankfurter Klangkörper komponiert wurden. Alle Werke kreisen um das vorgegebene Thema „Winter – Weihnachten – Zeremonie“. Ingo Metzmacher wird dirigieren, Schriftsteller Ilija Trojanow moderiert den Abend. Der Livestream ist für das Publikum kostenfrei. Die Videoaufzeichnung steht auch im Anschluss zum Abruf bereit. gespi

Info: Ab 9. Dezember, 19 Uhr: www.ensemble-modern.com/on-air

