50 000 Besucher bei "Guns N' Roses" erwartet - Infos zu Anreise, Sicherheit und Einlass

Mannheim.Die Rock-Band "Guns N' Roses" spielt am Sonntag auf dem Mannheimer Maimarktgelände - rund 50.000 Besucher werden erwartet. Damit am Konzerttag selbst alles reibungslos abläuft, haben die Veranstalter Live Nation und BB Promotion die wichtigsten Informationen zum Konzert bekannt gegeben.

Veranstalter empfehlen Anreise mit ÖPNV

Wer die dreistündige "Not In This Lifetime"-Tour ohne Wartezeiten in der Parkplatzschlange erleben will, dem empfehlen die Veranstalter, mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Laut Mitteilung ist die Anzahl an kostenpflichten Parkplätzen auf dem Maimarktgelände begrenzt, zudem wird auf zahlreiche Park & Ride-Möglichkeiten in Innenstadt-Parkhäusern (Rosengarten, Wasserturm, Q6/Q7) hingewiesen. Die Linie 6 wird am Veranstaltungstag durch Sonderzüge der Linie E sowie durch die Buslinie 50 verstärkt, die das Maimarktgelände vom Hauptbahnhof beziehungsweise aus Mannheims Süden aus ansteuern. Auch Zusatzzüge der S-Bahn aus Richtung Ludwigshafen, Heidelberg und Karlsruhe sind im Einsatz. Die gültige Eintrittskarte berechtigt laut Veranstalter gleichzeitig zur kostenfreien Nutzung aller Nahverkehrsmittel des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar.

Für alle Gäste, die mit dem Auto anreisen, sind die Parkplätze ab 9 Uhr morgens geöffnet. Für Rollstuhlfahrer sowie mobilitätseingeschränkte Zuschauer steht auf dem Großparkplatz P20 eine gesondert ausgewiesene Fläche zur Verfügung. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es weder am, noch in der Nähe des Konzertgeländes Möglichkeiten gibt, zu Campen.