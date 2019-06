55 700 Euro für Fuchs-Werke

Bei der Doppelbenefizausstellung von Werken des Mannheimer Ex-Unternehmers und Malers Manfred Fuchs im Mannheimer Kunstverein und in der Galerie Peter Zimmermann sind gleich am Eröffnungswochenende 55 700 Euro gespendet worden. Das teilte Fuchs dieser Zeitung mit. Davon spende er 30 500 Euro an den Mannheimer Kunstverein, 8500 Euro an den Skulpturenpark Heidelberg und 16 700 Euro an das Herrenhaus Edenkoben zur Vergabe von Aufenthaltsstipendien für Künstler, sagte Fuchs. Zudem hoffe er, dass während der Laufzeit der Schauen (Zimmermann bis 22.6., Kunstverein bis 7.7.) noch die eine oder andere Spende hinzukomme. dms

