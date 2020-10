8,4 Millionen Euro für Banksy-Werk

Geht für 8,4 Millionen Euro nach Asien: Banksys „Show Me The Monet“. © dpa

Ein dem französischen Impressionisten Claude Monet nachempfundenes Gemälde des Künstlers Banksy ist in London für 7,6 Millionen Pfund (etwa 8,4 Millionen Euro) versteigert worden. Das Bild „Show Me The Monet“ war zuvor auf drei bis fünf Millionen Pfund geschätzt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby’s nach der Versteigerung am Mittwochabend in London mit. Käufer sei ein Privatsammler aus Asien. „Show Me The Monet“ basiert auf dem Monet-Werk „Die japanische Brücke“.

Es sei der zweithöchste Auktionspreis für ein Gemälde des geheimnisumwitterten Künstlers, hieß es weiter. 2019 kam ein Gemälde, welches das britische Parlament voll besetzt mit Schimpansen zeigt, auf die Rekordsumme von umgerechnet etwa elf Millionen Euro.

