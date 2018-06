Ä Ureich uff unsa Øne!

© Walter Imhof

Wønn de Opa ä als Bier gedrunge unn de Humbe abgsetzt hood, war middem Schaumabwische der Schpruch sischa; „Aaahhh, herrlisch, so ä Friedhofswasser!“ Die Eichbaum hodd schunn ewisch nochgewiese, dass des ganädd schdimme duud, beschdi Mineralwasserkwalided iss dess, was die do aus drei Brunne vunn gønz unne – unn nädd vunn driwwe – zum Braue nämme. Des Brauwassa kummd also gønz sischa nädd vumm

...

Sie sehen 40% der insgesamt 1013 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018