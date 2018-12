Ästhetik der Arbeit

Es ist eine Romantik ganz eigener Art, eine völlig neue Ästhetik – wo Dreck ein Wert an sich ist, dunkel qualmende Schornsteine als schön gelten, wo alles rau, schroff, nüchtern, grob ist, wo viel gearbeitet wird und Künstler genau das darstellen, ja heroisieren. Solche Werke zeigt jetzt die neue Ausstellung „Mannheim wächst. Bilder einer Industriestadt“ in der Mannheimer Kunsthalle.

Sie ist eine bewusste Erweiterung der Großausstellung „Konstruktion der Welt. Kunst und Ökonomie“. „Wir wollten zeigen, dass wir dazu auch eigene Schätze haben“, verweist Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz auf Zeichnungen und Druckgraphiken der Graphischen Sammlung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ergänzt um Plakate aus den Beständen vom Marchivum. „Wir feiern damit Mannheim“, fasst Lorenz zusammen, denn diese Kunst zeige „die Selbstdarstellung, ja das große Selbstbewusstsein einer wachsenden Stadt“, so Lorenz.

Das wohl berühmteste Werk, das Kurator Thomas Köllhofer ausgewählt hat, ist von Xaver Fuhr der „Rheinkahn“, um 1930/33 entstanden. Das Aquarell hat nichts mehr zu tun mit Segelbooten vor malerischer Kulisse, die man von Malern früherer Generationen kennt. Hier sieht man ein mächtiges, kantiges Schiff, kann die Nieten der Stahlplatten erkennen, am anderen Ufer türmen sich große Lagerhallen auf.

Fabriken statt Idylle

Das alles ist kein Einzelfall, der Hafen wird zum beliebten Motiv – schließlich sorgt er für den Aufschwung der Stadt. „Mannheim ist prosperierend, wohlhabend, hier hat es gekracht – aber die Kultur hat profitiert“, erinnert Köllhofer an erste Mäzene und den Bau der Kunsthalle. Statt pittoresker, idyllischer Landschaften sieht man schwer schleppende Sackträger, feinst-filigran gezeichnete Stromleitungen und Umspannwerke, schließlich ist es die Zeit der Elektrifizierung. Die Kauffmannmühle im Jungbusch, die erste Dampfmühle in Deutschland, wird zum gleich mehrfach abgebildeten Motiv. Und zum Beispiel die Stadtlandschaft von Richard Waldschütz mit mächtig in den Nachthimmel ragenden, hell rauchenden Schloten zeigt die Faszination, welche die riesigen Fabriken und das neuartige elektrische Licht auf Künstler ausüben.

Köllhofer präsentiert aber auch das neue Medium Plakat. Es erobert damals den öffentlichen Raum, mit auffälliger Typographie und großer Schrift, oft etwas holzschnittartig-idealisierend. Stolz werden Errungenschaften der Stadt gepriesen, wie das große Festival „Mannheim im Licht“ 1928 mit dem „Reklamewagencorso“. „Man genierte sich nicht, für Rüstungsindustrie zu werben“, verweist Köllhofer auf entsprechende Plakate von Benz für Autos und Flugzeugmotoren. Für die Firma Lanz wirbt ein wuchtiges, graues Ungetüm, das über ein Feld pflügt – ganz hinten, ganz klein kann man noch ein Ochsengespann erkennen. „Man sieht den Wandel der Gesellschaft, den Beginn der Industrialisierung der Landwirtschaft“, erklärt Köllhofer zu dem Motiv von 1912, einem der frühesten Plakate.

