Überwiegend ruhig wogende Musik ausgewählt

„Himmelskönig, sei willkommen“

Johann Sebastian Bachs Kantate „Himmelskönig, sei willkommen“ BWV 182 eröffnete das Konzert. Diese Kantate schrieb der 29-jährige Bach als neu berufener Konzertmeister in Weimar. Und schon dort wurde nachweislich mit sehr wenigen Musikern gespielt und gesungen. Die Transparenz des Chors und des Orchesters kam zweifellos der Würzburger Aufführung zugute. Bereits der Eingangschor bereitete dem Zuhörer eine reine Freude, da er ohne überflüssigen, dick aufgetragenen orchestralen und chorischen Ballast schwerelos durch den akustisch nicht unproblematischen Kirchenraum dahinfloss und somit die kunstvolle Struktur deutlich hörbar machte.

Zauberhafte Klänge mischten sich darunter, vom Domkapellmeister behutsam betreut. Die anschmiegsamen, federleicht geführten solistischen Frauenstimmen und die markanten Ausführungen der Herrenriege, dazu einzelne hübsche, elegant konzertierende und mit sanftem Timbre umspielende barocke Soloinstrumente verströmten ihren besonderen Charme, der in zarten Schwingungen durch den Dom wehte.

Wahre Kurzweil

Die Wiedergabe von Bachs Motette „Ich lass dich nicht“ BWV 159 geriet zu einer wahren Kurzweil. Auch hier bekannte sich der Domkapellmeister zu einer konzertierenden Schwerelosigkeit. Das tat dem Klangereignis gut, zumal der Text nicht durch ein überbordendes Gefühl belastet wurde. Die Auslegung des „Stabat Mater in g-Moll“ von Joseph Haydn mit seinen oftmals wechselnden Soloarien konnte mustergültig in das Interpretationskonzept Christian Schmids und die klanglich ausgewogene Schiene übertragen werden, in das sich der Dirigent samt Orchester und Vokalsolisten mit sicherem Stilempfinden eingefühlt hatten.

Es gelang eine geschmackvoll expressive und gleichzeitig eine sehr geruhsame und detailgenaue Darbietung der Schmerzensgeschichte Mariens.

Beeindruckend erlebte man die Gestaltung der melodischen Linien ganz aus dem Geist des Textes heraus, dazu die bewundernswerte Intonationsreinheit der jugendlichen Chorstimmen.

