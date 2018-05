Überzeugt in Sachen Big-Band

Anzeige

Wer das auf Anhieb erreicht, muss wohl selbst in der Tradition des Jazz aufgewachsen sein, um die eigene Begeisterung einer jüngeren Generation überzeugend vermitteln zu können. Beim jungen Jörg Achim Keller hatte dafür der Vater gesorgt, Arzt von Beruf, aber Jazzpianist aus Leidenschaft.

Im Elternhaus in Münster liefen vor allem Platten von Count Basie, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra und Oscar Peterson, „da ist der Swing sozusagen vorprogrammiert“. An ihrer Musik hängt heute noch Kellers Herz, er empfindet sie als sein „Heimatterritorium“, auch wenn ihn die moderneren Jazzstile keineswegs kalt lassen. Aus jugendlicher Begeisterung lernte Keller damals Schlagzeug spielen. Zunächst waren es Dixieland-Bands, mit denen er auftrat, später trommelte er zwei „super lehrreiche“ Jahre lang in Wil Saldens europäischer Ausgabe des Glenn-Miller-Orchesters.

Heute nimmt er die Drumsticks nur mehr bei Gelegenheitsauftritten aus Spaß an der Freud’ in die Hand. Denn zu seiner eigentlichen Profession ist das Notenschreiben geworden, das Arrangieren für jazzige Großformationen. Mit großem Erfolg von Anfang an: Noch während er das Metier im holländischen Hilversum studierte, erhielt er regelmäßige Aufträge von keinem Geringeren als Peter Herbolzheimer.

Breites musikalisches Spektrum

Für Jörg Achim Keller war es der Einstieg in eine Karriere als viel gefragter Arrangeur in einem breit angelegten musikalischen Spektrum, das von Soundtracks für Film und Fernsehen bis zur Zusammenarbeit mit Popvokalisten wie Udo Jürgens oder Nana Mouskouri reicht. In seiner Zeit als Chefdirigent der Rundfunk-Big-Bands von hr und NDR ist zudem eine lange Reihe höchst ambitionierter Jazz-Projekte entstanden, konzipiert zumeist für Weltklasse-Gastsolisten aus den USA.

Mehr als 2500 Arrangements hat der „mindestens acht Stunden pro Tag“ arbeitende Jörg Achim Keller bisher verfasst. Dennoch gerät er nach wie vor ins Schwärmen, wenn er Partituren seiner Vorbilder Bill Holman, Thad Jones oder Bob Brookmeyer auf dem Pult liegen hat: „Weil die musikalische Substanz so zwingend ist, jeder Ton da hingehört, wo er ist. Da ist nichts verschenkt, da ist nichts zuviel.“

Den Sinn dafür schärfen wird er seinen Mannheimer Jazz-Studierenden mit viel Einfühlungsvermögen, aber auch allem Nachdruck. Und da Kellers Dirigier-Professur nur eine halbe Planstelle beansprucht, wird ihm auch weiterhin Zeit bleiben, selbst Orchesterarrangements aller Art zu schreiben. Die Nachfrage ist ungebrochen: „Glücklicher Weise ist der Kalender irgendwie immer voll.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018