Anzeige

Doch es gibt noch etwas anderes, was dem Publikum am Ende hemmungslosen Beifall abnötigt. So erzeugen die Musiker erst Gegensätze, um dann das Gegensätzliche scheinbar mühelos wieder zu vereinen: Während „Simon & Garfunkel“ mit schmutzigem Sound durch die Boxen schallt, kommt die Twenty One Pilots-Nummer „Stressed Out“ hier ganz reduziert zur Geltung. Das bezeugt keine Deformation, sondern einen Mut, die Kunst der eigenen Sprache dort zu finden, wo sie die Zuhörer berührt. Dieser Abend zwischen Mitternachtslicht und grellem Spotlight ist zweifelsohne ein Trostspender. Nicht nur die traumhaft schön gesungene Ballade „I Need Air“, auch der adaptierte Coldplay-Hit „Fix You“ beweisen, dass der innere Frieden zum Finale kein Trugschluss, sondern erlebte Wärme ist. Was für ein Geschenk! mer

Info: Fotostrecke unter: morgenweb.de/kultur

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.03.2018

Zum Thema Naturally 7 begeistern im Capitol