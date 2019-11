a-ha elektrisiert in der SAP-Arena

Mannheim.Ein bisschen mehr Rock, ein bisschen mehr Synthie-Pop: Temperamentvoll haben sich die norwegischen Hitproduzenten der 1980er-Jahre diesmal bei ihrem gut zweistündigen Gastspiel in der fast ausverkauften SAP-Arena gegeben.

Fünf Jahre nach der Wiedervereinigung können a-ha immer noch vom ersten Lied an ihr Publikum elektrisieren. Morten Harket (Gesang), Pal Waaktaar-Savoy (Gitarre) und Magne Furuholmen (Keyboard) stiegen am Dienstagabend mit „Take On Me“, einem ihrer größten Hits, gleich voll ein.

Während auf der riesigen LED-Wand hinter ihnen ein Zug in rasanter Fahrt übers Gleis rauscht, folgen „Train Of Thought“ und „Hunting High And Low“, bevor der Auftritt etwas an Rasanz verliert. Nach der Pause dann ein Rückgriff auf alte Zeiten: Alle zehn Titel des 1985er-Debut-Albums „Hunting High And Low“ in ursprünglicher Reihenfolge - und zum Schluss ein episch langes „Living Daylight“.