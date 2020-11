„Ab vier Minuten ist ein Song schon ein Epic“

„Polizisten“, „Hurra, Hurra, die Schule brennt“ oder „Flieger, grüß mir die Sonne“ waren Hits in den 1980er Jahren. Den Best-Agern sind die Songs sicherlich noch geläufig und werden bei Partys immer noch gerne aufgelegt. „Extrabreit“ schwammen damals auf der „Neuen Deutschen Welle“ ganz oben mit. Mittlerweile kann die Band auf eine, mit Unterbrechungen, nahezu 40-jährige Geschichte zurückblicken. Doch das soll es noch lange nicht gewesen sein. Mit der neuen CD „ Auf EX!“ haben sie ihrer Story sogar noch ein Kapitel hinzugefügt – und es soll nicht das letzte sein, wie Gitarrist Stefan Kleinkrieg im FN-Interview sagte.

Herr Kleinkrieg, wie schafft man es, mit einer 40-jährigen Bandgeschichte auf dem Buckel eine solch frische CD aufzunehmen? War das eine spontane Tat?

Stefan Kleinkrieg: Wir haben natürlich das Rad nicht neu erfunden. Extrabreit gibt es, wie Sie gesagt haben, ja schon länger. Und die Songs sind alles andere als spontan entstanden. Wir haben die Lieder schon seit längerem auf dem Zettel. Aber aufgrund von Selbstzweifeln, ob sie überhaupt gut genug sind, trauten wir uns nicht, sie zu veröffentlichen, haben immer wieder daran rumgedoktert. So lagen sie dann mehr oder weniger auf Halde. Es sind dann zwölf Jahre ins Land gezogen. Schließlich haben wir einen jungen Produzenten gefunden, der mit seinen 37 Jahren halb so alt ist wie wir. Und der hat uns dann den nötigen Kick gegeben und gesagt: „Gebt mal Gas.“ Und das haben wir dann. Das Ergebnis gefällt mir immer mehr.

Bei „Extrabreit“ trifft nach wie vor der Spruch zu „In der Kürze liegt die Würze“?

Kleinkrieg: Ja, das stimmt. Ab vier Minuten ist für mich ein Song schon ein Epic. Ein guter Gitarrenrock-Song darf für mich zweieinhalb, höchstens drei Minuten haben. In der Zeit kann und muss alles gesagt sein. Alles darüber hinaus ist schlichtweg zu lang.

Da spricht der Punk?

Kleinkrieg: Ich weiß, wir wurden in unseren Anfangstagen der Punk-Szene zugeordnet. Aber das stimmt so nicht. Es war ein Etikett, das für uns in Ordnung ging, das aber nicht 100-prozentig zutraf. Punks waren wir nur in der Hinsicht, dass wir aus unserem normalen bürgerlichen Leben ausbrechen wollten. Mir beispielsweise war klar, dass ich nicht auf ewig als Fensterdekorateur im Kaufhaus rumlaufen wollte. Wenn wir in unseren Bus kletterten und auf Tour gingen, war ich, wenn wir Hagen verließen, ein anderer, befreiter Mensch. Für uns war die Musik ein Ausweg aus allem, eröffnete uns eine neue Welt. Musikalisch jedoch hat mich die englische Pubrock-Szene mit Bands wie Dr. Feelgood und den schneidenden Gitarrenriffs mehr beeindruckt. Und der entscheidende Unterschied zu einem großen Teil der Punks war, dass diese exzellente Musiker waren. Auch wir haben immer akribisch geprobt, weil jede Band ist live nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette.

Während es musikalisch immer noch wie früher klingt, haben sich die Texte doch verändert. Der Spaßfaktor ist eher zweitrangig. Die Melancholie hat bisweilen Einzug gehalten. Ist das der Zeit geschuldet?

Kleinkrieg: Wir sind mittlerweile alle über 60. Ich werde nächsten Monat 65. Da wäre es doch unglaubwürdig, wenn wir uns wie 20-Jährige aufführen würden, die einfach Spaß haben wollen. In unserem Alter kann man schon mal zurückblicken und Bilanz ziehen. Ich habe ein ganzes Telefonbuch mit ausgestrichenen Namen von Freunden, Bekannten und Weggefährten, die gestorben sind. Da denke ich, kann man schon mal melancholisch oder auch traurig sein. Aber wir haben auch Songs, die zukunftsorientiert sind und optimistisch auf das blicken, was uns noch erwartet und wir noch machen wollen.

Das heißt also, ein Ende von „Extrabreit“ ist nicht in Sicht?

Kleinkrieg: Nein warum auch. Wir haben es ja schon mal probiert, uns allein durchzuschlagen, unterschiedliche Wege zu gehen. Das war 1998. Es hatte damals einfach keinen Spaß mehr gemacht. Wir waren zunehmend fremdbestimmt, wurden in Dinge reingedrängt, die wir nicht wollten. Deshalb haben wir damals den Schlussstrich gezogen. Nach einer Weile haben wir aber gemerkt, dass wir ohne einander auch nicht können, es zusammen einfach mehr Spaß macht, Musik zu machen und vor allem gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Und das ist ja der Grund, warum man in einer Band ist, live vor Publikum aufzutreten. Hinzu kam, dass es uns überrascht hat, wie viele Leute unsere Lieder noch gekannt haben. Für uns heißt es jetzt weitermachen, bis der Arzt uns das Aufhören nahelegt oder das biologische Ende kommt.

Live vor Publikum aufzutreten geht ja momentan nicht.

Kleinkrieg: Nein, das ist auch sehr schade. Wir hatten uns gefreut, mit dem neuen Album auf Tour zu gehen. Wir haben ja mittlerweile eine Art Motto-Tour, die Weihnachtsblitztournee etabliert. Immer in der Adventszeit ziehen wir los und geben vor allem an den Wochenenden Konzerte. Die ganze Woche durchzuspielen, hat sich für uns als nicht sinnvoll erwiesen. Aber bei diesem Modell ist die Resonanz beim Publikum gut. Die Hallen und Clubs sind meistens voll. Leider fällt das in diesem Jahr aus. Aber unsere Fans haben die Karten zu 98 Prozent fürs nächste Jahr behalten, was ich großartig finde. Wer lässt schon Geld einfach so liegen, in der Hoffnung, dass noch was stattfindet? Also aus der Politik kenne ich da niemanden . . . auf keinen Fall mit eigenem Geld! Aber an so einer Tour hängen ja viel mehr Leute dran, bei uns neun. Und denen geht es wahrlich nicht besonders. Deshalb hoffen wir, dass es im nächsten Jahr weitergeht.

Nervt es nicht, seit 40 Jahren immer wieder „Flieger“, „Polizisten“ oder „Hurra, hurra, die Schule brennt“ zu spielen?

Kleinkrieg: Naja, die Leute kommen in die Konzerte, vor allem auch um diese Songs zu hören. Wir spielen sie dann zwar bei jedem Konzert, aber die Besucher hören sie nur einmal. Deshalb spielen wir sie und haben einen Weg gefunden, damit auch uns das Spaß macht. Überhaupt ist die Live-Atmosphäre immer noch etwas Besonderes, auch wenn sie ganz anders ist als in unseren Anfangstagen. Aber das liegt sicher auch daran, dass nicht nur wir älter geworden sind, sondern auch unsere Fans. Aber es ist schon ein wahnsinniges Gefühl, wenn die Fans bei „Polizisten“ andächtig zuhören, bis der Erlösungsschrei kommt. So lange das so bleibt, gibt es wahrlich keinen Grund ans Aufhören zu denken.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.11.2020