Abbildungen neu aufgelegt

Der Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn erlangte als Namensgeber der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg Bekanntheit. Während seiner Zeit als Assistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik der Universität trug er Kunstwerke von Insassen psychiatrischer Anstalten zusammen und veröffentlichte 1922 auf deren Grundlage sein Buch „Bildnerei von Geisteskranken“.

Drei Jahre später versuchte er, mit „Bildnerei von Gefangenen“ an seinen Erfolg anzuknüpfen. Während Prinzhorns Erstling heute jedoch in siebter Auflage und Übersetzungen in fünf Sprachen vorliegt, wurde „Bildnerei von Gefangenen“ nun erstmals vom Heidelberger Verlag Das Wunderhorn neu aufgelegt.

In seinem Buch geht Prinzhorn mit gestaltungspsychologischer Perspektive auf die Motivation der Künstler ein und vergleicht die Werke mit anderen Randbereichen. Anschließend präsentiert der Historiker in 88 Abbildungen eine Auswahl von Bildern, Skulpturen, Kunsthandwerk sowie Tätowierungen aus deutschen Haftanstalten. Thomas Röske, der heutige Leiter der Sammlung Prinzhorn, erläutert zudem im Nachwort, warum das Buch „zweifellos eine ähnliche Pionierleistung“ wie sein Vorgänger darstellt. köja

