Abend voller heißer Rhythmen

Es ist heiß an diesem Donnerstagabend am Würzburger Alten Hafen. Die hochsommerlichen Temperaturen haben auch die Stufen der Freitreppe in warme Sitzplätze verwandelt. Dass es im Laufe der nächsten drei Stunden noch heißer werden wird, ist da kaum vorstellbar.

Doch es kommt, wie es kommen muss, wenn geballte Frauenpower aus Mittel- und Südamerika die Bühne betritt. An diesem „Latina-Beatz“-Abend im Rahmen des Würzburger Hafensommers rauschen die Rhythmen der Musik direkt von den Ohren in die Beine.

Somos Guerreras, drei junge Frauen aus Mexiko, Costa Rica und Guatemala machen den Anfang und reißen mit ihrem Hip-Hop viele im Publikum von ihren Plätzen. Auf ihre Frage, ob es auch Spanisch sprechende Zuschauer gibt, melden sich erstaunlich viele, und so kommt dann auch die Message ihrer Texte bei den Leuten an.

Somos Guerreras (Wir sind Krieger) haben es sich auf ihre Fahnen geschrieben, der Unterdrückung der Frauen in Zentralamerika den Kampf anzusagen. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten und der Energie, die die drei Künstlerinnen auf der Hafensommer-Bühne versprühen, nimmt man ihnen dieses Vorhaben ohne Zweifel ab.

Nach einer kurzen Umbaupause, in der die warmgetanzten Konzertbesucher scharenweise zu den Getränkeständen pilgern, beginnt dann der zweite Teil eines wahrhaft energiegeladenen Abends. La Yegros, mit Frontfrau Mariana Yegros, der „First Lady von Electro Cumbia“, betreten die Bühne und läuten so für viele die zweite Tanzrunde ein.

Ein Genuss

Die fantasievollen Outfits und die „begrünte“ Bühne machen den Auftritt von La Yegros auch zu einem optischen Genuss. Würde nicht im Hintergrund die erleuchtete Steinburg von den Weinbergen herunterschauen, könnte man sich glatt in Südamerika wähnen. In der Musik der in Argentinien geborenen Musikerin vermischen sich spanische Melodien mit vielschichtigen Rhythmen indigenen Ursprungs. Immer wieder fahren einem die Trommelrhythmen in die Beine. Die eindringende, wundervolle Stimme von Marina Yegros tut ihr Übriges. Beinahe jeder der gut dreihundert Zuschauer bleibt bei diesem Auftritt nicht mehr ruhig sitzen. Es wird getanzt, geklatscht und mitgesungen. Der Funke zwischen Künstler und Publikum ist definitiv übergesprungen. Schade nur, dass sich La Yegros nach gut eineinhalb Stunden von der Bühne verabschieden.

Zuschauer aller Altersklassen lassen sich an diesem Abend beim Würzburger Hafensommer von den lateinamerikanischen Rhythmen mitreißen. Aber kein Wunder, wenn Wetter, Veranstaltungsort und die dargebotene Musik so perfekt zusammenpassen.

