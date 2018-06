Abenteuer mit Filmmusik von „Game of Thrones“

Anzeige

Es sind die Urkonflikte dieser Welt, die die Menschen faszinieren – und das nicht nur, weil sie sich fortwährend wiederholen, sondern wenn ihre Geschichte so dargeboten wird wie an diesem Abend in der Frankfurter Festhalle.

Dramatische Verklammerungen erstrecken sich über die ersten sieben Staffeln der US-Kultserie – und auch „Game of Thrones“-Komponist Ramin Djawadi kennt sich mit langen Spannungsbögen aus, wie er am Dirigentenpult vor dem Essener Folkwang-Kammerorchester beweist. In 140 wechselvollen Minuten zelebriert er eine expressive Klangreise in das fiktive mittelalterliche Westeros.

Die Idee des angepriesenen „Konzerterlebnisses“ ist strategisch klug: Die Fans des Serienformats sollen ebenso gebunden werden wie all jene, die sich von der Musik überzeugen lassen – und im besten Fall zu Anhängern des HBO-Erfolgsformates werden sollen. In den USA und Kanada ist diese Mission bereits bestens geglückt, nun war eine fast ausverkaufte Festhalle an der Reihe. Um erste Begeisterungsstürme ließ sich das Publikum nicht lange bitten.