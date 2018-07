Anzeige

Abfeiern bis zum letzten Riff: Mit Standing Ovations haben die Zuschauer beim Würzburger Hafensommer Andreas Kümmert gefeiert und wollten ihn auch nach mehreren Zugaben nicht von der Bühne lassen. Dabei ist der Funke schnell von der schwimmenden Bühne auf die Menge über gesprungen.

Spielfreude pur: Mit Blues und Soul-Nummern sorgt der Sänger, der von einer exzellenten Band begleitet wird, für den passenden Groove. Die laue Sommernacht trägt das Ihre dazu bei, dass es einfach ein toller Abend ist.

Beeindruckend ist die stimmliche Urgewalt des Gemündeners. Der Sänger mit dem langen Bart und der markanten Stimme hat bei dem anderthalbstündigen Konzert nicht nur alte Songs wie „Silver and Gold“ oder „Heart of Stone“ im Gepäck, sondern mit „Keep My Heart Beating“ auch die erste Single-Auskopplung aus seinem jüngsten Album „Lost and Found“. Wenn er zur Gitarre greift, wird es laut auf der Bühne. Der „Single Man“ wirbelt über die Bühne, kreischt ins Mikro und ist beseelt von der Musik, die mal ruhiger mit viel Blues, dann wieder rockiger daherkommt.