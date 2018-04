Abschied mit hartem Klang

Anzeige

Weggefährte Nico Webers setzt bei der Wut-Nummer „Es war nicht alles schlecht“ eine starke Wegmarke, „Ein Schmerz und eine Kehle“ driftet in Joe Walters schier endlosem Piano-Meer in die Untiefen des Dubstep, und die „Hengstin“ wird zum Breakdance-gerahmten Plädoyer weiblicher Wucht. Es ist erneut ein bemerkenswertes Wechselspiel zwischen Kopf und Fleisch zu erleben; im einen Augenblick zeigt Jennifer Weist das Konservative in den Köpfen als neuen Faschismus, um sich dann zu „Alles cool“ im Himmelbett räkelnd durch die Menge fahren zu lassen. Und so zeigt sich erneut, wie sich die Musik von Jennifer Rostock in zehn Jahren zum Versprechen auf Mehr entwickelte, auf das Verlass war. Dass dieses Versprechen nun zeitweilig auf Eis liegt, ist auch ein gutes Zeichen. Ein Wiedersehen sollte man herbeisehnen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.04.2018