Abschied von Franz Mazura

In Gedenken an Franz Mazura gibt es am 18. Februar, 11 Uhr, in der Mannheimer Jesuitenkirche eine Trauerfeier. Unter anderem beteiligt sich das Nationaltheater an der Gedenkveranstaltung mit Beiträgen von Solisten und Chor. Der Bassbariton war am vergangenen Donnerstag im Alter von 95 Jahren in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben (wir berichteten). Mazura gehörte dem Ensemble des Nationaltheaters seit 1964 an und war weltweit als Sängerdarsteller gefragt. So sang er etwa über Jahrzehnte bei den Bayreuther Festspielen und wirkte dort auch im „Jahrhundert“-Ring von Patrice Chéreau mit. seko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020