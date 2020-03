Absurdität des Daseins

„Du hast unseren Bruder ausgeliefert, das wirst du büßen“ – diese Drohung findet Französischlehrer Daru an der Tafel seiner kleinen Volksschule vor. Er glaubte, seine Mission ehrenvoll erfüllt zu haben, doch die Araber sahen nur das endgültige Ergebnis. Sie wussten nicht, was wirklich in den vergangenen Stunden oben im einsamen algerischen Bergmassiv vorgefallen war.

Die Absurdität des menschlichen Daseins in einer sinnleeren Welt bringt der Philosoph und Existenzialist Albert Camus mehrfach in Erzählungen zum Ausdruck. In der Novelle „L’Hôte“ (Der Gast oder auch der Gastgeber) zeigt der 1913 im französischen Nordafrika geborene Autor, dass es selbst im Krieg (hier der Unabhängigkeitskrieg der Araber von der französischen Kolonialmacht) möglich ist, frei zu entscheiden und menschlich zu handeln. Mit einer bemerkenswerten Aufführung machte das Xenia-Theater im Studio des Ludwigshafener Pfalzbaus diese Aussage unter der Regie von Peter Steiner deutlich.

Misstrauen und Ungläubigkeit

Die leere Bühne entsprach ganz dem Ort der Handlung des kargen Bergplateaus. Allein der Stuhl, den Darstellerin Nathalie Cellier mehrfach verstellte, symbolisierte die Hin- und Hergerissenheit des Lehrers Daru. Ihm wird vom Polizisten Balducci ein Araber anvertraut, der zur Verurteilung eines Mordes in den nächsten Ort gebracht werden soll. Doch Daru sieht nicht ein, dass der Befehl, den der Polizist ordnungsgerecht ausführt, auch für ihn gilt. Obwohl er die Tat des Arabers verabscheut, verbietet ihm sein Ehrgefühl, diesen auszuliefern.

In französischer Sprache erzählt Cellier die Geschichte, macht durch Mimik und Tonfall Gefühle offensichtlich, die in Daru und dem Araber als Gast und Gastgeber vorgehen: Gewissenskonflikt und Suche nach einem schuldfreien Ausweg bei dem einen, Misstrauen und Ungläubigkeit, selbstbestimmt entscheiden zu dürfen, bei dem anderen. Eine fantastische Novelle eindrucksvoll nahegebracht und von vielen Fans der französischen Sprache mit Bravorufen belohnt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020