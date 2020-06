Ach, Armin

Liebes Corona Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser, in vielen Dramen findet sich der tragische Held. Ich möchte hier lieber von der tragischen Figur sprechen: Armin Laschet. Noch vor wenigen Monaten schien er der beste CDU-Kanzlerkandidat zu sein, ihm gelang der Coup, durch die Verbrüderung mit Jens Spahn seinen Gegner Friedrich Merz noch älter aussehen zu lassen. Fast vergessen ist der Moment, als Laschet und Spahn ihre Verkündung wenige Stunden vor Merz’ Pressekonferenz legten und sich so die Aufmerksamkeit sicherten. Ja, so einer könne vielleicht Kanzler, hieß es.

Nun steht er nackt da, völlig entkanzlert. Wenn Laschet Pech hat, wird gerade er, der schnell aus dem Lockdown herauswollte, ihn als erster wieder ausrufen müssen. Aus Spanien hört man, die Einreise für Deutsche komme wegen NRW wieder auf den Prüfstand. Sollte Laschets Krisenmanagement dazu führen, dass die Träume vom Sommerurlaub trotz Corona zerstört werden, so war’s das mit dem Beliebtheitsranking.

Laschet entpuppt sich als einer, der in Talkshows schnell ausfällig wird, der im Interview über Tönnies die Schuld für den neuen Ausbruch lieber den Heimaturlauben der Bulgaren und Rumänen in die Schuhe schiebt, statt Verantwortung zu übernehmen. Nach aktuellem Stand sind 1029 Mitarbeiter des Schlachtbetriebs infiziert, und 7000 befinden sich in Quarantäne. Laschet fährt jetzt, während ich diese Kolumne schreibe, zum Krisenstab des Landkreises. Dieser schließt derzeit nicht aus, dass für den Ausbruch ein Gottesdienst ausschlaggebend war. Laschet hatte schon am 1. Mai die Gottesdienste wieder erlaubt.

Er war in Coronazeiten angetreten, den Kritikern des Lockdowns nach dem Mund zu reden, er ging vielleicht davon aus, bei den nächsten Wahlen würde man in ihm den mutigen Krisenmanager sehen, der im Interesse der Bevölkerung handelt und sich nicht in Panik versetzen lässt. Doch selbst die Episode rund um das Heinsberg-Protokoll des Bonner Virologen Hendrick Streeck ging nach hinten los, unter anderem, weil man sich die Hilfe von Ex-„Bild“-Chef Kai Dieckmann holte. Ein Held war Laschet nie, doch die letzten Monate machen ihn fast zu einer tragischen Figur.

In einem Land, in dem keiner weiß, wer auf Angela Merkel folgen soll, scheitert einer der wenigen Kanzlerinnen-Nachwuchshoffnungen kläglich. Bleiben Sie gesund!

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.06.2020