Acht international bekannte Bands auf der Bühne

Anzeige

Auftakt

Um 19 Uhr eröffnen die O´Reillys and the Paddyhats das Festival. Sie zelebrieren Irish Folk Punk mit harter Backline, treibendem Folk und ganz viel Leidenschaft. Zweite Band des Abends sind The Rubber Wellies aus Großbritannien. Sie sind bekannt für ihre ganz spezielle, sehr entspannte Mischung aus Singer-Songwriter-Folk, Shanties, Bossa Nova, Reggae, Old Time und Swing.

Den Schlusspunkt am Freitag setzen Cúig aus Irland: Die bei den Irish American News Awards als „Best New Irish Band“ ausgezeichneten Youngsters zeigen, wie innovativ und frisch traditioneller Folk sein kann. Tolle Aussichten für den Festivalfreitag. Am zweiten Tag gibt es einen harmonischen Einstieg ins Festival mit großartigen Songs, exquisiten Melodien und stimmigen Vocal-Harmonies: Die Musik von Ballad of Crows ist geprägt von den traditionellen Tunes und Balladen ihrer schottischen Heimat sowie durch die Nu-Grass und Americana Bewegungen in den USA. Anschließend steht die Iona Fyfe Band aus Schottland rund um die mehrfach ausgezeichnete Sängerin Iona auf der Bühne. Sie stellt das traditionelle, balladenreiche Liedgut ihrer Heimat Aberdeenshire ganz in den Mittelpunkt. Danach ist es Zeit für Tears for Beers. Sie fackeln eine Baltic-Power-Folk-Party ab und mixen hemmungslos eigene und aktuelle Hits mit Heavy-Rock-Klassikern. Weiter geht es mit Mainfelt – mitreißender Rhythmus gepaart mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude. Ihr „handcrafted und heartmade“ Folkrock wird unterstrichen durch die rauchig-markante Stimme des Frontsängers.

Abschluss

Den fulminanten Abschluss bilden die „Schottenrocker“ von Skerryvore. Die Jungs schaffen einen einzigarten Stilmix aus Folk, Trad, Rock und Americana. In ihrer Heimat Schottland konnten sie bereits zweimal die Auszeichnung „Live Act des Jahres“ für sich beanspruchen. Die perfekte Band für einen gut gelaunten und rockigen Festivalausklang.

Neben dem kulturellen Programm gibt es auch ein reichhaltiges Essen- und Getränkeangebot.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.07.2018