Acht Mönche singen mehr als nur Halleluja

Stimmen und Show sind einfach top. Was Produzent Frank Peterson mit „Gregorian“ seit 20 Jahren auf die Bühne schickt, begeistert. Altertümliche gregorianische Musik, von acht oder neun Sängern dargeboten, gepaart mit modernem Pop- oder noch besser Rocksongs, untermalt von eindrucksvollen Licht- und Pyroeffekten, zaubern ein ganz besonderes Bild auf die Bühne des Mannheimer Rosengartens.

Das wissen auch die Zuschauer zu schätzen, die den Mozartsaal zwar nicht in Gänze füllen, aber fehlende Masse durch Enthusiasmus wettmachen. Schnell wird klar, dass hier viele sitzen, die das erstmals mit Michael Cretu umgesetzte Projekt seit etlichen Jahren begleiten. Das Programm lehnt sich inhaltlich stark an die Jubiläums-Veröffentlichung 20/2020 an. Warmklatschen ist auch empfehlenswert, da die zu stark eingestellte Klimaanlage im Saal wieder einmal die Gäste zum Frösteln bringt.

Melodisches von Phil Collins

Nachdem das zu Beginn zu dominante Schlagzeug runtergedreht wurde, kommen die tragenden Stimmen immer besser zur Geltung. „Gregorian“ hat seine stärksten Momente dann, wenn nicht nur einer die Leadstimme singt, sondern alle gemeinsam den Song schmettern. Das lässt sich besonders gut bei „In The Air Tonight“ von Phil Collins heraushören – oder dem majestätischen „Hymn“ von Barclay James Harvest. Der Sound mit ansprechender Live-Band ist das eine, die Effekte sind das andere. Geboten wird eine perfekt inszenierte Show, die bei „Crying In The Rain“ die acht schonmal unter Regenschirmen stehen lässt, wenn das Nass plätschert.

Die umarrangierte Version von „Hells Bells“ lässt AC/DC im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Glanz erstrahlen. Das eigentliche Leadgitarren-Solo, auf der Geige gespielt, ist klasse.

„Meadows Of Heaven“ dürfte das ruhige Highlight des Konzerts sein. Die Ballade sorgt für Gänsehaut-Momente. „Blowing In The Wind“, „Voyage Voyage“, „Frozen World“, „Hallelujah“ oder „Viva la Vida“ machen den Erfolg für die sympathische Truppe perfekt, die sich mit ihrem Spaß am Auftritt in die Herzen der Besucher singt und dafür Standing Ovations erntet.

