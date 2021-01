Adax Dörsam: Saitenmultiinstrumentalist, Komponist und Studiobetreiber

Adax Dörsam Saitenmultiinstrumentalist, Produzent, Komponist, Arrangeur und Studiobetreiber

Adax Dörsams Projekte sind fast so beeindruckend zahlreich wie seine Saiteninstrumente: zuletzt das Blues-Duo Leadbelly Calls, Trio 3D, Die Cartwrights, Flower Power Men, Rock Four, Die Wolpertinger, mit Claus Boesser-Ferrari, Joana, Hans Peter Schwöbel, Clemens Bittlinger oder eine Weile in der Band Xavier Naidoos und Lydie Auvrays. Trotzdem – oder gerade deshalb – leidet auch ein so vielseitiger und gefragter Musiker wie der 1955 auf dem Lindenhof geborene Mannheimer unter der Corona-Zwangspause. Der einzige aktive Termin im normalerweise prall gefüllten Tour-Kalender seiner Homepage weist einen nicht abgesagten Termin aus: mit dem Trio 3D am 10. Dezember 2022 (!) in Zwingenberg. Um Dörsam zu unterstützen, lohnt sich ein Blick auf seine CDs und Bücher unter adax-doersam.de/shop. Der Wahl-Mörlenbacher verweist auch darauf, „dass ich in meinem Tonstudio jederzeit arbeiten kann. Wer also etwas aufnehmen will: Nur zu!“ Und natürlich sei er auch sehr flexibel, was kleine Solokonzerte angehe: „Wann immer das wieder möglich sein wird und mit Abstand … auch als Stream.“ jpk (Bild: Rene van der Voorden)

Mit der Benefizaktion „KulturGut – wir helfen den Kreativen" wollen wir Künstlerinnen und Künstler mit Menschen zusammenbringen, die ihnen helfen wollen.

