Addams Family hält schaurig-schön Hof

Am Ende der Spielzeit ist eigentlich schon vor der Spielzeit. Während die letzten Vorstellungen des Jahres 2018 noch über die Bühne im Burghof gehen, präsentieren die Verantwortlichen der Burgfestspiele Jagsthausen bereits das Programm der Saison 2019. Zugpferd wird neben dem „Götz“ natürlich ein Musical sein. Im nächsten Jahr hält die Addams Family getreu dem Motto „anders sein“ schaurig-schön Hof.

„Es ist nicht besonders aufregend, immer wieder in der gleichen Suppe zu rühren“, nennt Roland Halter von der Geschäftsleitung bei der Präsentation der neuen Spielzeit im Gewölbekeller der Götzenburg die Motivation für die Auswahl der Stücke. „Wir haben uns lange überlegt, welches Musical wir nach dem bunten Flower-Power-Stück ‚Hair’ im Burghof präsentieren können.“

Skurril und lustig

Es sollte schon etwas anderes sein. Und man habe sich an das Motto der letzten Spielzeit „Mut“ erinnert und schlage nun mit dem doch eher dunkleren, aber gleichzeitig auch lustigen und skurrilen Stück „The Addams Familiy“ einen anderen Weg ein. „Es wird immer schwieriger, sich bei der Vielzahl an Festspielen eine gewisse Individualität zu wahren, von der breiten Masse abzuweichen und ich denke, mit der etwas speziellen Addams Familiy wird uns das gelingen“, meint Halter. Er hofft, natürlich, dass das Publikum den Weg mitgehen und zahlreich erscheinen wird. „Bei ’Catch me if you can’ hat auch keiner an den Erfolg geglaubt und es kam gut an“, ist Halter zuversichtlich. Die Addams Familiy gibt erstmals am Freitag, 7. Juni, auf der Götzenburg ihr Stelldichein.

Ein ewig junger Klassiker

Im kommenden Jahr wird die 70. Spielzeit im Burghof über die Bühne gehen und das heißt auch, dass die 70. Aufführung des „Götz von Berlichingen“ inszeniert wird. „Wir werden natürlich wieder einen anderen Götz haben“, stellt Alexandra Freifrau von Berlichingen fest. „Es ist eine besondere Herausforderung, immer wieder das gleiche Stück aufzuführen und es doch jung und attraktiv fürs Publikum zu halten.“ Im letzten Jahr sei dies vorzüglich gelungen und sie sei guter Dinge, dass auch 2019 wieder ein toller „Götz“ zu sehen ist. Premiere ist am 14. Juni.

Aber nicht nur „The Addams Family“ wird als Musical auf dem Spielplan stehen, auch von „Hair“ wird es eine Wiederaufnahme geben. „Die politischen Entwicklungen gerade um den US-Präsidenten Trump drängen förmlich dazu, das Stück auch 2019 ins Programm zu nehmen“, meint Roland Halter. „Die Kernaussage des Stücks hat auch 50 Jahre nach der Uraufführung nichts von seiner Aktualität verloren. Auch wenn sich das Ensemble verändern werde, geht Halder wieder von einer überzeugenden und mitreißenden Inszenierung aus.

„Laible und Frisch“ für die Burg

Auch ein Novum in der Geschichte der Burgfestspiele wird es im nächsten Jahr geben. „Laible und Frisch“ sind Kult im Ländle und sollen es auch auf der Götzenburg werden. Die Mundartserie „Laible und Frisch“ zählte mit ihren witzigen, schlagfertigen und scharfsinnigen Dialogen, wie turbulenten Szenen zu den großen Publikumserfolgen des SWR Fernsehens. Ein Wiedersehen mit den humorvoll streitenden Bäckersfamilien gibt es ab Freitag, 5. Juli, in Jagsthausen. Nicht „aufgebacken“, sondern neu für den Burghof geschrieben mit zündelnden Wortwechseln (von Sebastian Feld und Frieder Scheiffele, Autor: Sebastian Feld) zwischen den beliebten Figuren.

Zum Inhalt: Marga Laible hat beim Kreuzworträtsel ein Wochenende im Luxus-Burghotel gewonnen. Als Begleitung nimmt die Schwäbin ihre beste Freundin, Dorffrisörin und Dauersingle Uschi, mit. Unverhofft treffen sie dort auf den reingeschmeckten Erzrivalen Manfred Frisch, der inkognito einen ungestörten Kurzurlaub mit seiner geheimen Affäre verbringen will. Premiere ist am Freitag, 5. Juli.

Interessante Vielfalt

Intendant Axel Schneider führt bei „Cyrano de Bergerac“ Regie, der zum ersten Mal am 27. Juni zu sehen sein wird. Auch hier ist das Motto „anders sein“ vertreten. Schließlich ist die Titelfigur aufgrund seiner auffällig unschönen Nase ein Außenseiter. Da nutzen ihm auch seine brillante Fechtkunst und gewitzten Worte wenig. Die Gunst seiner Cousine Roxane kann er nicht erringen. Das rasante Mantel- und Degendrama ist ein tragisch-komisches Stück um Macht und Liebe.

Die Götzenburg in Jagsthausen wird im nächsten Sommer auch die Heimat des „Kleinen Gespensts“ von Otfried Preußler sein. Ab Samstag, 1. Juni, geistert es durch das alte Gemäuer und besucht seinen Freund, den Uhu Schuhu. Das kleine Gespenst hat einen Traum. Es möchte die Welt einmal am Tag erleben . . .

Parallel zum „Kleinen Gespenst“ wird im Gewölbekeller „Zum Glück gibt’s Freunde“ von Helme Heine in der Bühnenbearbeitung von Axel Schneider zu sehen sein.

Zu den insgesamt 83 Aufführungen der Spielzeit 2019 in Gewölbe und Burghof gehören auch zwei Gastspiele mit prominenter Besetzung. Matthias Richling wird mit seinem aktuellen Programm „Richling und 2084“ im Burghof auftreten, Nicole Heesters wird mit „Marias Testament einen Soloabend bestreiten.

43 000 Zuschauer kamen 2018

„Der Spielzeit 2018 würde ich eine 2+ geben“, zieht Roland Halter eine mehr als zufriedenstellende Bilanz. „Wir hatten in diesem Jahr rund 43 000 Zuschauer, die unterm Strich für eine schwarze Null sorgen werden.“ Das Budget liege bei rund zwei Millionen Euro – eine Summe, die auch 2019 der Etat sein wird.

„Wir haben festgestellt, dass nur ein vielseitiges Programm auch ein erfolgreiches ist“, so Halter. „Die Burgfestspiele müssen für die gesamte Familie und für unterschiedliche Geschmäcker etwas bieten.“ Sowohl der Dreijährige als auch der 70-Jährige müsse sich im Programm wiederfinden.

