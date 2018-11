Adrett, elegant, kaltblütig

66 Kriminalromane hat sie verfasst, 14 Kurzgeschichtensammlungen sowie das Theaterstück „Die Mausefalle“, das seit der Premiere im Jahr 1952 über 27 000 Mal aufgeführt wurde: Dame Agatha Mary Clarissa Christie, geboren 1890, gestorben 1976. In über 100 Sprachen wurden ihre Bücher übersetzt, es wird geschätzt, dass sie weltweit rund zwei Milliarden Exemplare verkauft hat, überboten nur von der Bibel und den Stücken Shakespeares.

Wer nie eine Zeile von ihr gelesen hat, kennt die Erfolgsautorin zumindest aus dem Kino, zig ihrer Arbeiten wurden – zum Teil mehrfach – für die Leinwand adaptiert, zuletzt hat sich Kenneth Branagh mit sich selbst als Hauptdarsteller an eine Neuverfilmung ihres Klassikers „Mord im Orient-Express“ gewagt. Sogenannte „whodunits“ – übersetzt: „Wer hat es getan?“ – waren ihre Spezialität, ihre bevorzugten Helden die schrullige Miss Marple beziehungsweise der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot, der denkend sämtliche Rätsel löst und dessen Stolz sein mächtiger, sorgsam gepflegter Schnurrbart ist.

Zu ihren Spezialitäten gehören überraschende Wendungen, so entpuppt sich in „Alibi“ (1926) der Ich-Erzähler als Erpresser und Mörder. Ihre Verbrechen finden – mit gelegentlichen Ausnahmen – primär in einem gediegenen britischen Ambiente statt, gerne im erweiterten Familienkreis, mit Beteiligten, die allesamt als Verdächtige in Frage kommen. Dies ist auch bei „Das krumme Haus“ der Fall, ihrem 1949 erschienenen 39. Krimi, den Christie in ihrer Autobiografie neben „Tödlicher Irrtum“ als ihr Lieblingswerk nennt.

Nobler Landsitz als Schauplatz

Gilles Paquet-Brenner hat sich des Stoffes angenommen, als Drehbuchautoren Tim Rose Price und Oscar-Preisträger Julian Fellows, Schöpfer von „Downton Abbey“, verpflichtet. Was insofern passt, als auch hier ein nobler Landsitz – gedreht wurde in Wrotham Park, bestens bekannt aus Filmen wie „Gosford Park“ oder „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“ – als Schauplatz dient. In seinem luxuriösen Heim ist der Reeder Aristide Leonides, der es vom armen griechischen Einwanderer zum vielfachen Millionär gebracht hat, vergiftet aufgefunden worden. Der ehemalige Diplomat Charles Hayward (Max Irons), der inzwischen als Privatermittler sein Geld verdient, wird auf das Anwesen eingeladen, um den Fall aufzuklären.

Auftraggeberin ist Aristides hübsche Enkelin Sophia (Stefanie Martini), mit der Hayward in Kairo eine leidenschaftliche Beziehung unterhielt, ehe die Geliebte über Nacht verschwand. Er muss in der Folge seine Gefühle überwinden und einen klaren Kopf behalten, will er den oder die Schuldige überführen. Keine leichte Aufgabe, sind die Verdächtigen doch zahlreich.

Jeder der Beteiligten hat eine Leiche im Keller, jeder ein mögliches Motiv – eine prototypische Christie-Figurenkonstellation. Die ungewöhnlichste Figur ist die naseweise Josephine Leonides (Honor Kneafsey), ein undurchschaubares Mädchen, das mehr zu wissen scheint, als sie zugibt, und Hayward mit Hinweisen versorgt beziehungsweise ihm diese vorenthält. In gewohnter Manier werden die Alibis untersucht, nacheinander mögliche Täter ausgeschlossen. Man parliert, diniert und intrigiert. In Form eines virtuos gestalteten Schwarzweiß-Wochenschaufilms kommt der verstorbene Aristide ins Spiel, man meint einen Wiedergänger von Aristoteles Onassis zu erkennen. Ein Kriminalfilm der gepflegten Art, ruhig und unaufgeregt aufbereitet.

Gute Besetzung

Die einzelnen Charaktere besitzen alle ihre Eigenheiten, Edith (Glenn Close), stets im Landhausstil gewandet, macht mit einer Schrotflinte Jagd auf Maulwürfe. Gut besetzt sind sämtliche Figuren, ob Christina Hendricks als Vollblutweib, Terence Stamp als Chefinspektor oder Gillian Anderson – bekannt aus „Akte X“ – als Möchtegern-Star. Um Stil geht es und die stimmige Atmosphäre, festgemacht an eleganten Interieurs und tadellosem Kostümdesign. All dies fängt Sebastian Winterøs Kamera perfekt ein. Eine nostalgische Reminiszenz, deren Titel einem populären Kinderreim entlehnt ist. Ein versteckter Hinweis vielleicht?

