Advent in der Herberge in mehreren Sprachen

„So, ihr Lieben, die Herberge hat wieder geöffnet“, heißt Yvonne Betz das Publikum willkommen, mit dem sie gerade „Wir sagen euch an den lieben Advent“ gesungen hat. Wie bereits bei der vorangegangenen Ausgabe des „In der Herberge“-Programms vor einem Jahr, hat die Sängerin die Besucher ausdrücklich ermuntert (und wird es in den kommenden zwei Konzertstunden noch mehrmals tun), die Smartphones zu zücken, um den Liedtext zu suchen. Schließlich ist dieser musikalische Adventsabend im voll besetzten Mannheimer Capitol keine routinierte Frontalunterhaltung nach vorweihnachtlicher Vorschrift, sondern vielmehr ein gemeinsames besinnliches Erlebnis.

Sängerin Betz und ihr Mann, Söhne-Mannheims-Mitgründer, Komponist und Produzent Michael Herberger am Keyboard, haben dieses Mal dazu zwei weitere Musiker eingeladen – die Popakademiker Irene Claussen-Gómez (Gesang, Percussion und Glockenspiel) sowie Felix Schüler (Gitarre), die mit Herberger und Betz auch in deren Lobpreis-Band Sehnlichst spielen. Christliche Lobpreis-Stücke wie „Good Good Father“ oder „New Name Written Down In Glory“ werden auch hier zu Gehör gebracht, ebenso weltliche Klassiker wie „What A Wonderful World“ oder rührende Pop-Songs wie Snow Patrols „Chasing Cars“ und „Memories“ von Maroon 5.

Schellen fürs Publikum

Die aus Kolumbien stammende Sängerin Claussen-Gómez zaubert daneben mit „Más Allá“ und „Hoy“ von Gloria Estefan lateinamerikanischen Glanz in die Casino-Herberge. Weihnachtlich schön lassen es die vier mit „Was soll das bedeuten“ oder „Hört der Engel helle Lieder“ schimmern, teils werden die Stücke auch mehrsprachig präsentiert, wie bei „Herbei, o ihr Gläubigen“ in Deutsch, Englisch und Spanisch. Zum russischen Kinderlied „Im Walde steht ein Tannenbaum“ gibt Betz klangvolle Schellen an die Besucher aus, und mit dem gemeinsam gesungenen „Stille Nacht“ endet schließlich ein stimmungsvoller musikalischer Adventsabend.

