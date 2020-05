Äfach kopplos!

Imma in de Schparglzeit, do wollt de Vadda sunndags als nooch Lømbaddä zum Essä fahre. Die hawwä schoints nädd bloss aus Lømbaddä kummä misse, nää, sie hawwä a do gessä wärre missä, die Schpargl. Die Mudda unn mir Kinna haawä awwa nädd so gezogä. Die Diskussiøn, ob de Schwätzinga odda de Lømbadda bessa iss, hodd bei uns kä Roll gschpielt, fer de Vadda war die Sach klar – unn uns onnarä war’s

...