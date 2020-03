Ästhetische Akrobatik

Die Stepptanzshow „Lord of the Dance“ von Michael Flatley zeigt sich nach mehreren Jahrzehnten in modernerem Gewand, hat aber nichts von ihrem Zauber verloren. „Dangerous Games“, die aktuelle Show, hat am Donnerstag im Rosengarten viel Applaus geerntet.

Es ist eine Aufführung mit vielen Facetten, Effekten und Pyrotechnik. „Little Spirit“ (Jess Judge) hat einen Traum, in dem „Lord of the Dance“ (Matt Smith) und seine Chieftains für das Gute stehen. Gestört wird die Idylle durch Dark Lord (Tom Cunningham). Ein Kampf zwischen Gut und Böse.

Flatley selbst tritt nicht mehr auf, zieht aber als Regisseur und Choreograf die Strippen. Das Spektakel findet auf zwei Ebenen statt: Im Vordergrund die Tänzer, deren Füße in Lichtgeschwindigkeit über den Boden fegen. Hinter ihnen flimmern Bilder auf der LED-Leinwand. Mal ein Wasserfall, dann Schmetterlinge und Einhörner. Dem Ensemble gelingt der Spagat zwischen süßen Impressionen und Kitsch.

Am Ende siegt das Gute

Die Choreografie reißt durch irische Lebensfreude, perfekt-synchrone Fußarbeit und Anmut mit. Tänzerinnen wirbeln als feengleiche Kreaturen in Ballett- oder Steppschuhen über die Bühne. Die Herrenriege versprüht Testosteron, wenn sie über den Boden donnert, so dass die Schuhe Knallgeräusche erzeugen.

Little Spirit überzeugt mit ästhetischer Akrobatik und Körperbeherrschung. Die Geigerinnen Giada Costenaro Cunningham und Nicole Lonergan setzen musikalische Akzente, Sängerin Rachael O’ Connor sorgt mit „Dance our Lives away“ für Gänsehaut. Und natürlich siegt das Gute. cap

