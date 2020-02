Äthiopische Krone zurückgegeben

Eine jahrelang in den Niederlanden verschollene äthiopische Krone aus dem 18. Jahrhundert ist zurück in ihrer Heimat. Die niederländische Ministerin für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit, Sigrid Kaag, überreichte die Krone, die der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche gehört, am Donnerstag Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed.

Die Krone sei vor mehr als zwei Jahrzehnten aus einer Kirche im Dorf Cheleqot im Norden Äthiopiens verschwunden, erklärte die niederländische Regierung. Sie wurde von Sirak Asfaw, einem Holländer mit äthiopischen Wurzeln, gefunden, wie der äthiopische Sender Fana berichtete. dpa

