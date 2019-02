Aggressive Elektro-Melodien treffen zügellosen Rap

Ihr erste Single veröffentlichte die amerikanische Sängerin bereits im zarten Alter von 15 Jahren. Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl verglich ihren kometenhaften Aufstieg kürzlich mit dem von Nirvana – und auch vor dem Frankfurter Gibson Club herrscht Ekstase, als Billie Eilish an einem frostigen Winterabend endlich das Parkett betritt.

Diese Euphorie hat Gründe. Denn fernab von all dem Teenie-Hype, der auch diese Stunden in ein wildes Meer aus Smartphone-Kameras und ohrenbetäubendem Gekreische verwandelt, präsentiert sich hier ein 17-jähriges Pop-Talent, das tatsächlich etwas zu erzählen hat. Und es in die Welt hinausschreit. Eilishs Texte vibrieren in erstaunlicher Reife zwischen poetischer Melancholie („Ocean Eyes“) und wildem Fatalismus („You Should See Me In A Crown“), geben in ihrer gnadenlosen Offenheit aber vor allem einer Generation Gehör, die sich in ihrer Überforderung abgehängt fühlt – und von den sexualisierten Selbstverständlichkeiten einer Ariana Grande nichts wissen will.

Dass sich Eilish in bequemen Pullovern und Baggypants jedem modischen Trend konsequent widersetzt und offen über Selbstverletzung und Suizid, aber auch den Triumph über das Tal der Tränen singt („Bury A Friend“), zeichnet sie aus. Ihre größten Tage dürfte sie wohl erst noch vor sich haben. Am 29. März soll ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go? erscheinen.

Starke persönliche Note

Zumal sie einem durchkommerzialisierten Musikgeschäft mit einfachen, meist aggressiven Elektro-Melodien ihren eigenen Stempel wuchtig aufdrückt, um stimmlich weit mehr als nur zu bestehen. In den zügellos gerappten Passagen hat die Dunkelheit ihres Organs viel von Kovacs. In stillen balladesken Höhen erinnert der hohe Ton nicht selten an die ätherische Schönheit von Banks. Und doch bleibt da auch viel Eigenes mit Luft nach oben. Die Frage, wie gut die 17-Jährige den Hype um die eigene Person verkraftet, stellt sich – doch zumindest heute und hier besticht ein neuer Stern, den es vielleicht selten so dringend gebraucht hat wie jetzt.

