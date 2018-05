Ahs, Ohs und Schubidus

Anzeige

Zum 19. Mal stand Walldorf am Pfingstwochenende im Zeichen des Rock-’n-’Roll-Weekenders. Knapp 1000 stilecht gekleidete Besucher aller Altersklassen und das von Veranstalter Andy Widder zusammengestellte Programm mit 23 Bands aus den USA, Großbritannien, Skandinavien, Australien, Italien oder Portugal belegte: Die Jugendkultur der 50er, also der frühe Rock ’n’ Roll und Rockabilly, klingt noch höchst lebendig.

Der Stil ist gekennzeichnet von treibenden Schlagbass-Rhythmen und gleißenden Gitarrensoli. Aber zwischen wild rockenden Tollenträgern wie Delta Bombers, Ray Collins Hot Club, Texabilly Rockets, Hard Rollin’ Daddies oder Sugar Daddy & The Cereal Killers fanden sich am Sonntag in Walldorf zum siebten Mal auch die deutschen Gralshüter der Gesangsharmonie um Ahs, Ohs und Schubiduuhs: The Crystalairs. Die boten wie zuletzt keine reine A-capella-Show, sondern wurden dezent vom Trio The Bricats begleitet.

Dass Deutschlands renommierteste Doo-Wop-Band zu Widders Festival gehört wie 50er-Jahre-Autos und Petticoats erkannte man sofort an der Textfestigkeit und Euphorie des Publikums. Das feierte in der Astora Halle auf Anhieb auch Songs vom brandneuen Album „Big Boys“ wie „Stranger Girl“, „Singing The Night Away“ oder das autobiografische „Wir suchten nur ein Echo“. Der Beach-Boys-artige Falsettgesang von Ralf zur Linde und die Vokalartistik Claus-Peter Niehms, Jens und Daniel Frankes veredelte aber auch Genre-Klassiker wie „Teenager In Love“ oder „The Wanderer“. jpk