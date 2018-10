Akademie beruft Neue

Die Schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, hat zwei neue Mitglieder. Der Jurist Eric M. Runesson und die Schriftstellerin Jila Mossaed sollen beim nächsten Zusammentreffen der Akademie am 20. Dezember aufgenommen werden, gab die Akademie gestern bekannt. Sie folgen auf die Dichterin Lotta Lotass und die Autorin Kerstin Ekman, die ihr Amt schon länger nicht mehr aktiv ausübten. Runesson und Mossead waren am Donnerstagabend durch die verbleibenden Mitglieder der Akademie gewählt worden. Schwedens König Carl Gustaf gab seine Zustimmung. Der Monarch bezeichnete die Wahl zweier neuer Mitglieder als positiv. „Meine Hoffnung ist, dass die Schwedische Akademie dadurch die Möglichkeit erhält, Vertrauen in die Institution aufzubauen und ihre wichtige Arbeit fortzusetzen.“

Die Schwedische Akademie hat 18 Mitglieder, die auf Lebenszeit gewählt sind. Sie war nach der Kontroverse um den Theaterregisseur Jean-Claude Arnault und seine Frau, Akademiemitglied Katarina Frostenson, in die Krise geraten. dpa

