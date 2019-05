Akademie komplett

Erstmals seit 30 Jahren ist die Schwedische Akademie wieder vollzählig. Die Philosophin und Autorin Asa Wikforss nehme den Platz mit der Nummer sieben von Sara Danius ein, teilte die Institution, die den Literaturnobelpreis vergibt, mit. Offiziell in die Akademie eintreten werde sie auf der jährlichen Hauptversammlung am 20. Dezember. Dann werden auch die Dichterin Tua Forsström sowie die Schriftstellerinnen Ellen Mattson und Anne Swärd ihre Plätze einnehmen.

Buch über „alternative Fakten“

Es fühle sich überwältigend, aber auch schön an, künftig Mitglied der Schwedischen Akademie zu sein, sagte Wikforss dem schwedischen Radio. Sie freue sich auf die spannende Arbeit, die in der altehrwürdigen Institution in Stockholm auf sie warte. Die 57-jährige Wikforss ist Professorin für theoretische Philosophie an der Universität Stockholm. 2017 brachte sie das Buch „Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender“ (deutsch: „Alternative Fakten – über das Wissen und seine Feinde“) heraus. Seit 2018 ist Asa Wikforss Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften.

