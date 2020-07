Akademie spielt wieder

Die Corona-Beschränkungen werden gelockert – auch die Kulturbranche profitiert (in Teilen) davon und ist bestrebt, so gut, wie es eben möglich ist, in den Alltag zurückzukehren. Mit zwei Konzerten des Nationaltheaters Mannheim und der Musikalischen Akademie im Mannheimer Rosengarten soll das am 20. und 21. Juli, jeweils ab 20 Uhr auch im klassischen Bereich gelingen.

Höchstens 250 Zuhörer

„Endlich wieder mit dem gesamten Orchester musizieren zu können, ist eine große Freude. Und da dies mit den geltenden Abstandsregeln geschieht, wird mir umso klarer, wie sehr uns das gemeinsam Musikmachen miteinander verbindet und bereichert“, zitiert die Musikalische Akademie Generalmusikdirektor Alexander Soddy am Freitag. Die Konzerte mit Werken von Mozart und Strauss stellen der Mitteilung zufolge einen Testlauf dar, „der Aufschluss darüber verschaffen soll, wie die Konzerte im Herbst gestaltet werden könnten“.

Das Orchester habe „sehnlichst auf den Moment gewartet, in dem wir wieder Konzerte im Rosengarten veranstalten dürfen“, sagt Akademiepräsident und Cellist Fritjof von Gagern. „Dass das nun noch im Juli geschehen kann, hat, glaube ich, das gesamte Orchester beflügelt.“ Die Zuhörerzahl ist an beiden Tagen auf 250 begrenzt, bei der Voranmeldung müssen Kontaktdaten hinterlegt werden. seko

