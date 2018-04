Akin und Bohm jubeln

Anzeige

Der Deutsche Filmpreis für das beste Drehbuch ist an die Macher des NSU-Dramas „Aus dem Nichts“ verliehen worden. Regisseur Fatih Akin und sein Co-Autor Hark Bohm nahmen die Lola gestern Abend bei einer Gala in Berlin entgegen. Akin hatte für „Aus dem Nichts“ zuvor unter anderem bereits den Golden Globe gewonnen. Der Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor Bohm wurde zudem mit der Ehren-Lola für herausragende Verdienste um den deutschen Film ausgezeichnet.

Marie Bäumer wurde bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die 48-Jährige wurde für ihre Rolle der Romy Schneider in Emily Atefs Drama „3 Tage in Quiberon“ geehrt. Der Romy-Schneider-Film ist mit zehn Nominierungen der große Favorit des Abends. Vier Lolas erhielt das Drama bis zum frühen Abend bereits.

Franz Rogowski ist bei der Lola-Gala in Berlin als bester Schauspieler ausgezeichnet worden. Über eine Lola für den besucherstärksten Film konnte sich Autor und Regisseur Bora Dagtekin für die Schulkomödie „Fack ju Göhte 3“ freuen. Die Lola für den besten Kinderfilm geht an „Amelie rennt“. Die Lola für den besten Dokumentarfilm ging an die Künstlerbiografie „Beuys“ von Andres Veiel. Robert Gwisdek wurde als bester Nebendarsteller geehrt.