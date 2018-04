Akkurat nachgespielt

Anzeige

Mit kristallklarer, erhebender Brillanz dringen die ersten Takte des 1972er Pink-Floyd-Stücks „Obscured By Clouds“ aus den Lautsprechern der Mannheimer SAP Arena. Der menschliche Schattenriss, der sich hierzu auf dem noch gesenkten Bühnenvorhang abzeichnet, ist unverkennbar der des Keyboarders und passionierten Hutträgers Jason Sawford. Zusammen mit Gitarrist Steve Mac ist er eines der beiden verbliebenen Gründungsmitglieder der Tribute-Band The Australian Pink Floyd Show, die sich seit 1988 der werkgetreuen Wiedergabe des monumentalen Schaffens der britischen Progressive-Rock-Legende verschrieben hat.

Hochprofessionelle Präzision

Mit der Tour „Time – 30 years of celebrating Pink Floyd“ feiern die Australier ihr 30. Jubiläum. Gleichwohl veranstalten sie kein großes Geburtstags-Bohei mit Überraschungspaketen und Konfetti-Regen, sondern spielen vor 2500 Besuchern mit hochprofessioneller Präzision ihre gewohnten Qualitäten aus, die ihnen den Ruf als vielleicht beste Pink-Floyd-Tribute-Band überhaupt eingebracht haben. Von „See Emily Play“ aus den 1967er-Debüttagen von „The Piper At The Gates Of Dawn“ bis zu „Sorrow“ von „A Momentary Lapse of Reason“ (1987) spannen sie den Floydschen Werk-Bogen.

Das Album „The Dark Side Of The Moon“, das vor einem Jahr beim Tour-Stopp an selber Stelle im Fokus stand, ist erneut durchaus prominent vertreten – mit „On The Run“, „The Great Gig In The Sky“, „Us And Them“ und „Time“ in der Zugabe. Dazwischen gibt die bis zu zehn Köpfe starke Formation mit Haupt-Sänger Chris Barnes Klassiker wie „Shine On You Crazy Diamond“, „Wish You Were Here“ und „Pigs“ äußerst akkurat wieder. Begleitend gibt es eine Lasershow und Animationen auf der zentralen runden Videowand; zu „Another Brick In The Wall (Part 2)“ dräut eine aufgeblasene Lehrer-Puppe und gegen Ende hüpft das pinke Känguru-Maskottchen der Band, „Skippy“, auf der Bühne auf und ab. Passt alles. Glückwunsch zum Band-Geburtstag!