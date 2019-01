Akrobat der Stimme

In „SWR3-Land“ kennt man ihn als den „Mann der 1000 Stimmen“ – im Mannheimer Rosengarten präsentiert sich Andreas Müller als genialer Stimmakrobat in hunderten Pointen. Zu sagen, der 52-jährige Comedian eile durch die zweieinhalb Stunden, wäre da noch geschönt. Denn wie rasend sich Müller vokal in die schwarzhumorigen Niederungen nationaler Prominenz zwischen Horst Seehofer und Stefan Raab, Udo Lindenberg und Jogi Löw begibt, lässt selbst einem ausverkauften Mozartsaal den Atem stocken. Und die Lachmuskeln vibrieren.

Pointen mit Biss

Da kann der Humor-Chef von Deutschlands beliebtester Pop-Radio-Welle das Smartphone frech als „Gehirn am Arsch“ enttarnen, oder in bestem Gerhard-Schröder-Slang über das schwere Leben mit der neuen Ehefrau („Nummer 5 lebt!“) tuscheln: Die – immer wieder auch musikalischen – Pointen sitzen, haben Biss und bekommen genau den Raum, den sie brauchen, um kräftig zu zünden. Wenn Müller als Helmut Kohl für seine Spötteleien über die AfD-Spendengeldaffäre gefeiert wird, ist das daher keine Ausnahme, sondern hat Prinzip: „Nur 140 000 Euro, und die Spender sind auch noch namentlich bekannt? Was für ein Amateurverein!“ mer

