Akrobat von Cirque du Soleil stürzt in den Tod

Tampa (dpa) - Ein Artist des weltberühmten Zirkus-Unternehmens Cirque du Soleil ist während einer Show in Florida in den Tod gestürzt. Der Unfall am Samstagabend (Ortszeit) in der US-Stadt Tampa ereignete sich während einer Luftakrobatik-Nummer der Show «Volta» mit mehreren Künstlern, wie das kanadische Unternehmen mitteilte.

Der Franzose Yann Arnaud habe plötzlich den Halt verloren und sei vor den Augen des Publikums etwa sechs Meter tief auf die Bühne gefallen, berichtete unter anderem die Zeitung «Tampa Bay Times» am Sonntag.

Unter Berufung auf die Polizei Tampas berichtete der Sender ABC, dass der 38-jährige Akrobat mit der Hand von einem Ring abgerutscht sei. Der Künstler starb wenige Stunden später in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte. «Die gesamte Familie des Cirque du Soleil ist von dieser Tragödie schockiert und erschüttert», sagte der Chef des Zirkus-Unternehmens, Daniel Lamarre.