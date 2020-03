58 Jahre sind vergangen, seit „Die Physiker“ in Zürich uraufgeführt wurden. Noch immer ist dieses Drama des damals 41-jährigen Schweizers Friedrich Dürrenmatt, der seit 19 Jahren tot ist und seinen Zweiakter Komödie genannt hat, aktuell und faszinierend. Und das zum einen der Thematik wegen und zum anderen, weil „Komödien Ausdruck einer letzten geistigen Freiheit“ sind, wie der Autor in seinem Essay „Anmerkung zur Komödie“ schrieb.

Oder man kann es auch so ausdrücken wie Claus P. Schmid: „Dürrenmatts Einsicht in die Hilflosigkeit des Einzelnen hat eine dramaturgische Konsequenz: Anstelle der Tragödie mit ihren an das geschichtsmäßige Individuum gebundenen Kategorien der Schuld, des Maßes, der Übersicht, der Verantwortung, tritt die Komödie, die das Tragische als verhängnisvollen Zufall in sich aufnimmt“. Und damit ist auch schon der Schluss dieses Theaterstücks angesprochen, der alles andere als ein Komödien-Happy-End ist, wie auch die Handlung selbst nicht etwa von Lustspiel-Elementen beherrscht wird.

Johann Wilhelm Möbius, der größte Physiker der Welt, dem es gelungen ist, das System aller möglichen Erfindungen, die sogenannte Weltformel, zu entdecken, versteckt sich unter einer Narrenkappe in dem von Mathilde von Zahnd geleiteten privaten Nervensanatorium. So glaubt er, davor sicher zu sein, von den Politikern nicht ausgenutzt zu werden.

Doch die zwei größten Geheimdienste der Welt haben zwei Kernphysiker in die geschlossene Anstalt eingeschleust: Kilton, der sich Beutler nennt und vorgibt, Newton zu sein, und Eisler, unter dem Namen Ernesti, der sich für Einstein hält. Während Möbius seine Kollegen noch davon zu überzeugen trachtet, dass es keinen anderen Ausweg als die Flucht aus der Welt gibt – „Wir müssen unser Wissen zurücknehmen, entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die Welt wird eines“ –, kommt der Irrsinn des Ganzen ans Licht, und das Stück nimmt am Ende seine „schlimmst-mögliche Wendung“. Dass Möbius seine Manuskripte verbrannte, kann den Lauf der Geschichte nicht mehr aufhalten. Denn Mathilde von Zahnd hat diese Manuskripte längst fotokopieren und auswerten lassen. Und da diese Irrenärztin selbst irre ist, wird die Welt in Zukunft vom Irrsinn regiert.

Komödie des Schreckens

Wenn Friedrich Dürrenmatt „Die Physiker“ eine Komödie nannte, so sind sie in erster Linie eine Komödie des Schreckens. Dazu bedarf es nun

allerdings keiner veräußerlichten Bilder des Schreckens, um das zu verdeutlichen. Ganz im Gegenteil, in einem normalen Rahmen kommt das Schreckliche viel glaubhafter und nicht nur theatralisch zur Geltung. So ist denn unter diesem Gesichtspunkt das Bühnenbild von Judith Oswald eine Fehlkonstruktion. Der als Salon einer Villa apostrophierte Ort der Handlung wird im Schauspielhaus Stuttgart als weißer, spärlich möblierter Guckkasten mit zwei in der Höhe viel zu kleinen Türen vorgestellt. In diesem Raum bewegen sich die von Janine Werthmann in geblümte, weiße Schlafhemden oder -anzüge, mit langen oder kurzen Hosen gesteckten Physiker, die in Berufskleidung auftretende Ärztin und die zwei Schwestern teils natürlich, teils aber auch etwas exaltiert. Und so ist die von Cilli Drexel mit Musik von Bärbel Schwarz, zu der auch Jodler-Anklänge gehören, garnierte Inszenierung, weder Fisch noch Fleisch. Der Text steht für den Ernst der Lage, bei seiner Umsetzung bedient sich die Regisseurin aber manchmal zu stark der Mittel der Komödie.

Davon abgesehen zeigen jedoch die Schauspieler überwiegend rollentypische und -charakteristische Leistungen. Das gilt besonders für die drei Physiker, den Beutler alias Newton des Benjamin Paquet, den

Ernesti alias Einstein des Klaus Rodewald und den Johann Wilhelm Möbius des Marco Massafra. Dagegen überzieht Marietta Meguid als Mathilde von Zahnd und sucht ihr Heil in gestrenger Dragonermanier bis hin zum Schreien, was aber ihre Gefährlichkeit nicht unterstreicht, sondern sie eher von vornherein als Schreckgespenst erscheinen lässt. Michael Stiller versieht dem Auftrag gemäß seines Dienstes als Kriminalinspektor.

Gabriele Hintermaier ist eine handfeste Oberschwester Marta Boll und eine betuliche Frau Missionarin Lina Rose, deren Mann, wie auch andere Personen, in der, einschließlich einer Pause, knapp zweistündigen Stuttgarter Aufführung dieses Klassikers der Moderne nicht auftreten, und in der Amina Merai als hübsche Krankenschwester Monika Stettler, wie zuvor schon Kolleginnen, ihr Leben lassen muss.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020