Aktuelle Dichtkunst

Marcel Beyer, Herta Müller, Hans Magnus Enzensberger, Chris Bezzel und viele mehr – sie alle sind vertreten, die großen und auch die nicht ganz so großen Namen der zeitgenössischen Lyrik. Mit ihrer im Heidelberger Wunderhorn-Verlag erschienenen Anthologie „Aus Mangel an Beweisen – Deutsche Lyrik von 2008-2018“ lassen die Herausgeber Michael Braun und Hans Thill schließlich auch die Dichterinnen und Dichter zu Wort kommen, deren Namen noch keinen Platz im literaturwissenschaftlichen Kanon gefunden haben. Herausgekommen ist ein umfangreiches Nachschlagewerk mit 180 Autoren, das Literaturkennern und Liebhabern eine Orientierung durch die aktuelle Literaturlandschaft des 21. Jahrhunderts an die Hand gibt.

Wie in ihren vorherigen Anthologien ordnen Thill und Braun auch in ihrer vierten gemeinsamen Publikation die literarischen Zeugnisse Kapiteln und somit Themenkomplexen unter, deren Überschriften von den Werken inspiriert sind. Die Motive reichen von den Träumen und Naturerfahrungen der Schriftsteller über Begegnungen und Selbstbildnisse bis hin zu Lebensvorstellungen und poetologischen Reflexionen. Mit biografischen Angaben in knapper Form geben die Herausgeber einen Überblick über Lebens- und Wirkungsstätten der Autoren und ihrer Publikationen.

Theoretische Erläuterungen

Dem literarischen Streifzug hängen Braun und Thill Prosa-Essays an, die sich mit Phänomenen in der modernen Lyrik wie dem „Gossip im Gedicht“, also dem Klatsch und Tratsch, ebenso auseinandersetzen wie mit den Werken selbst. Die insgesamt sieben – mal philosophischen, mal literaturwissenschaftlich angehauchten – Untersuchungen werden stellenweise mit Hinweisen zur Forschungsliteratur abgerundet.

Auch Braun selbst äußert sich mit seinem Essay „Sechs Vignetten zum Gedicht des 21. Jahrhunderts“ zur Konzeption der Sammlung, die keine „literarischen Schulen“ oder „Generationen“ gegeneinander-, sondern vielmehr die „einzelnen Gedichte“ in den Vordergrund stellt. In ihnen bestätigt sich denn auch die innere Struktur dieser Lyrik-Anthologie – sie arbeitet mit Verweisen und Motiven und gewährt damit auch zwischen den Zeilen einen Einblick in die Literatur der vergangenen zehn Jahre.

