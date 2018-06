Al Pacino dreht erstmals mit Quentin Tarantino

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Al Pacino (78) will erstmals für Regisseur Quentin Tarantino vor die Kamera treten. Neben den Hauptdarstellern Leonardo DiCaprio und Brad Pitt soll der Altmeister in «Once Upon a Time in Hollywood» mitspielen

Das berichteten die US-Branchenportale «Hollywood Reporter» und «Variety». Pacino drehte zuletzt mit Robert De Niro unter der Regie von Martin Scorsese den Thriller «The Irishman».

«Once Upon a Time in Hollywood» spielt im Jahr 1969 in Los Angeles, zur Zeit der Hippie-Revolution und einer von Charles Manson angestifteten Mordserie, der unter anderem die Schauspielerin Sharon Tate (Margot Robbie) zum Opfer fiel.