Albrecht Puhlmann empfiehlt: Ocean Vuong und George Eliot

Alexander Kluge, der unvergesslich von der Oper als einem „Kraftwerk der Gefühle“ gesprochen hat, ein Kraftwerk, das nun vorläufig stillgelegt ist und uns zum inneren Hören, gar zur Einkehr zwingt, hat neulich einmal gesagt, dass er nicht an die Macht des Schicksals glaube, sondern „an die Möglichkeit von Notausgängen“. In einer Zeit, die aus den Fugen ist oder besser gesagt, sich nun unermesslich zu dehnen scheint, bildet die Literatur für mich den schönsten Notausgang.

Daher zwei Empfehlungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Mein Buch des vergangenen Jahres – und es wirkt für mich bis heute nach – Ocean Vuongs „Auf Erden sind wir kurz grandios“. Vuong gelingt, was sonst nur Musik vermag, dem Unsagbaren aus der Verstrickung von Liebe und Gewalt eine zutiefst poetische Sprache zu geben (und unserer eigenen Existenz Tiefe).

Und dann, weil nun die Lesezeit für Tausendseiter anbricht, George Eliots „Middlemarch“. Was für ein gewaltiges, großartiges Buch, ergreifend, scharfsinnig, witzig – welch Glück, es mit „frischen Augen“ zu entdecken! Auf denn, und unter die Leselampe geschlüpft …

Albrecht Puhlmann, am 5. Dezember 1955 in Bad Segeberg geboren, hat in Hamburg Musikwissenschaften, Philosophie und Literaturwissenschaften studiert. Seit der Spielzeit 2016/2017 ist Puhlmann Intendant der Oper des Nationaltheater Mannheim.

