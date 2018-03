„Alex“ eröffnet und beschließt die Akademiekonzerte

Anzeige

Mannheim.Soddy strahlt. Er strahlt, obwohl Mannheims Generalmusikdirektor (GMD) direkt aus Stockholm zu diesem Gespräch kommt und etwas übernächtigt aussieht. Dort hat er am Wochenende - vermutlich mit Erfolg - dirigiert. Ein reines Strauss-Programm. Mit „Alpensinfonie“. Nun aber sitzt er da und blickt gemeinsam mit seinen Akademiemitgliedern auf die kommende Saison, die er höchstselbst am 1. Oktober eröffnen wird - und zwar zusammen mit dem in Mannheim aufgewachsenen Grammy-Preisträger Augustin Hadelich.

„Darauf freue ich mich besonders“, sagt Alexander Soddy, den Akademiepräsident Ulrich Grau locker „Alex“ nennt. Mendelssohns Violinkonzert wird Hadelich spielen, das ist gleich anfangs ein Paukenschlag für die beliebte Reihe im Rosengarten. Ein zweiter folgt umgehend: Im November feiert die Musikalische Akademie, ebenfalls von Soddy geleitet, mit Bruckners monumentaler Achter ihren Geburtstag. Vor 240 Jahren, am 20. November 1778, trafen sich die Musiker zu ihrem ersten Liebhaberkonzert. Dann taucht Soddy aber erst mal wieder unter - und am Ende der Saison für die letzten beiden Konzerte wieder auf.

Akademiekonzerte in der Saison 2018/2019 Eins: 1./2.10.. Webern (Passacaglia), Mendelssohn (Violinkonzert), Brahms (Sinfonie Nr. 1). Augustin Hadelich (Violine), Alexander Soddy.

Zwei: 5./6.11. Bruckner (Sinfonie Nr. 8). Soddy.

Drei: 17./18.12. Mendelssohn (Ouvertüre), Schumann (Klavierkonzert), Tschaikowsky (Sinfonie Nr. 5). Shai Wosner (Klavier), Antonella Manacorda (Dirigent).

Vier: 7./8.01. Smetana (Mein Vaterland). Ingo Metzmacher.

Fünf: 11./12.02. Ligeti (Concert Romanesc), Mozart Klavierkonzert A-Dur), Beethoven (Sinfonie Nr. 2). Marianna Shirinyan (Klavier), Ben Glassberg.

Sechs: 18./19.03. Haydn (Sinfonie Nr. 73), Strauss (Duett-Concertino), Franck (Le chasseur maudit), Liszt (Les Préludes). Patrick Koch (Klarinette), Antonia Zimmermann (Fagott), Sebastian Tewinkel (Dirigent).

Kammerakademie: 12.05. Mozart (Trauermusik, Sinfonie Concertante), Schubert (Der Tod und das Mädchen). Julien Heichelbeck (Viola) Sarah Christian (Violine/Leitung).

Sieben: 3./4.06. Mahler (Sinfonie Nr. 3). Heike Wessels. Damenchor, Kinderchor, Soddy.

Acht: 1./2.07. Strasnoy (UA), Martinu (Violinkonzert), Dvorák (Sinfonie Nr. 9). Frank Peter Zimmermann (Violine), Soddy.

Info/Karten: 0621/260 44.

Metzmacher und Manacorda