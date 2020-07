Alex Mayr und ok.danke.tschüss auf der Seebühne - Deutscher Pop in all seinen Facetten

Mannheim.Die Kulisse, so wunderschön sie auch ist, sie spielt an diesem Abend nur eine Nebenrolle. Denn während im Hintergrund Entenfamilien über das Wasser gleiten, Karpfen ihre Köpfe nach oben recken und eine Schildkröte die restlichen Sonnenstrahlen genießt, steht Alex Mayr auf der Seebühne beim „Jetzt erst Recht“-Kulturfestival. Vor ihr ein begeistertes Publikum. Echte Menschen. Die Popakademie-Absolventin konnte gerade noch ihre Tour im Frühjahr zu Ende bringen, bevor der Lockdown kam. Seitdem spielte sie Konzerte höchstens vor dem Laptop. Und schon bei den ersten Tönen von „Pilot“ spürt man förmlich die Erleichterung, die auf beiden Seiten des Wassers aufkommt, die Verbindung zwischen Musikern und Zuhörern, die eben auch durch Nähe entsteht. Wobei die relativ ist, zwischen den Gästen herrscht Mindestabstand, die Ränge scheinen leer, obwohl sie ganz gut besetzt sind.

In perfekt ausgenutzten 45 Minuten bieten Alex Mayr und ihr Kreativkumpane Konrad Henkelüdeke einen Querschnitt aus ihrem bisherigen musikalischen Wirken, mit Schwerpunkt auf das im Januar erschiene Album „Wann fangen wir an?“. Die Auswahl der Lieder, so verrät sie, haben auch ihre Freunde beeinflußt. "Jeder hat sein ganz eignenes Lieblingsstück." Dabei wechselt sie barfüßig zwischen Keyboard und Gitarre, verzaubert mit dem behutsamen Liebeslied „Was soll ich sagen“, dem etwas zurückgenommen gespielten „Sprit“ oder dem hitzigen „One Way Ticket“. Und langsam erhebt sich eine Frau, tritt tastend einen Schritt nach vorne. Dann fängt sie an zu schwingen, beginnt zu lächeln, schließt ihre Augen. Ein Anblick, der nichts Bemerkenswertes ist bei einem Konzert voll tanzbarer, emotionaler Lieder. Doch wann sah man das zuletzt; nicht auf dem Bildschirm und nicht als Erinnerung? Und an diesem Abend passiert es gleich mehrfach und man begreift, wie sehr alle diese fast beiläufig passierenden Szenen eigentlich vermisst haben.

Kaugummi-Pop in Perfektion

Diese Energie vermag auch die nachfolgende Band ok.danke.tschüss perfekt zu transportieren. Ebenfalls aus der Schmiede der Mannheimer Popakademie, zeigt das Quartett die vielen Facetten deutscher Popmusik. Als wären sie dem „Stranger Things“-Cast entflohen, nehmen sie mit ihrem Hubba Bubba-Synthie-Sound die 80-er Jahre Welle in ihren eiscremefarbenen Sportiv-Looks gekonnt. Da sitzt jede Geste, die Frontfrau Eva zusammen mit ihren drei Bandkollegen präsentiert. Lieder wie „Vincent van Gogh“ oder „Böses Mädchen“ verbinden eingängige Melodien, Refrains zum Mitsingen und eine gemeinhin vertretbare Gesellschaftskritik zu einem runden Gesamtpaket mit ordentlich Glitzer oben auf. Gerade nehmen sie ihr neues Album auf - bald wird man sicher noch weiter von ihnen hören, als nur über den Kutzerweiher.