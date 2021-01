Alexandra Lehmler, Saxofonistin

„A life in Jazz, Baby!“. So lautet die Ansage auf Alexandra Lehmlers Webseite. Mit acht Jahren fing sie an mit Klarinette, fünf Jahre später wechselte sie zum Saxofon. Heute ist Lehmler Starsaxofonistin und baden-württembergische Jazzpreisträgerin. Seit 2000 leitet sie ihr eigenes Quartett, für das sie auch komponiert. Fünf CDs und zwei LPs sind daraus

...