Alfons kommt nach Schwäbisch Hall

Alfons gastiert mit seinem aktuellen Programm „Das Geheimnis meiner Schönheit“ am Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Neubau-Saal in Schwäbisch Hall . Alfons, ist das Alter Ego des französischen Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi. Bekannt wurde Alfons als rasender Reporter mit seinem Puschel-Mikrofon. Sein aktuelles Programm „Das Geheimnis meiner Schönheit“ erzählt die Geschichte von Alfons – wie er wurde, wer er ist. Alfons gastiert mit seinem Programm „Das Geheimnis meiner Schönheit“ wieder im Neubau-Saal in Schwäbisch Hall. Seit 2009 wird die Sendung des Kabarettisten, „Puschel TV“, auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt. Und nebenher feilt Peterfalvi an unterschiedlichen Bühnenprogrammen, die feinsinnig und irre komisch die grundlegenden Themen unserer Zeit ansprechen. Und natürlich dürfen auch die beliebten und legendären Straßenumfragen nicht fehlen, wie sie nur Alfons durchführen kann.

