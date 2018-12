Alfred Brendels Humor

Wer Alfred Brendel kennt und schätzt, weiß, dass der Pianist seit je ein Faible fürs Absurde, den Humor in allen Spielarten besitzt. Jetzt ist sein Buch „Die Dame aus Arezzo“, ein Kompendium überraschender Begegnungen von Sinn und Widersinn, herausgekommen. Dieser tolle Coup grotesker Weltaneignung im Gewand des „umgekehrt Erhabenen“, wie schon Jean Paul das Komische genannt hatte, umfasst nebst Dichtung und Musik – eine CD liegt bei – auch als Collage das Bild gewordene Komische. Wer über Sinn und Unsinn spekuliert, muss sich die Frage nach den Grenzen der Vernunft, der rationalen Weltordnung, der Eingemeindung des Absurden in den Kreislauf öder Alltagslangeweile stellen lassen. Brendels virtuose Grenzverwischung zwischen klassischer Musik, moderner Lyrik, futuristischer Collage und schierem Nonsenstext besticht durch ihren wilden Witz, ihr furioses Sprachvergnügen. Dass etwa auch Franz Schubert und Man Ray, Francis Picabia und Kurt Schwitters mit von der Partie sind in diesem Buch, unterstreicht die Bandbreite von Brendels bravouröser Blütenlese. Damit ist diesem Großmeister des hintergründigen Humors, samt seinen wahlverwandten guten Geistern, ein so lehrreiches wie launiges Brevier gelungen. dss

„Die Dame aus Arezzo. Sinn, Unsinn und Musik.“ Hanser. 143 Seiten, 24 Euro.

