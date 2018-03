Anzeige

Alice Merton und Nicolas Rebscher sind beim Deutschen Musikautorenpreis in München mit einem Gold-Award ausgezeichnet worden. Nach Angaben des Magazins „MusikWoche“ erhielten die beiden Künstler den Preis für ihren Hit „No Roots“ in der Kategorie „Erfolgreichstes Werk“. Die GEMA verleiht seit 2009 den Deutschen Musikautorenpreis in zehn Kategorien. Die Jury besteht aus Komponisten und Textdichtern aus allen Musikrichtungen. Alice Merton studierte an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim.