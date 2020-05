Alle Künstler kommen 2021

Zweieinhalb Jahrzehnte gibt es Taubertal-Festival nun bereits. Auf das 25-jährige Bestehen, das von 7. bis 9. August hätte stattfinden sollen, müssen Festival-Fans ein Jahr länger warten.

Allerdings gibt es dazu nun gute News aus Rothenburg: Alle Künstler, die für dieses Jahr bestätigt waren, ziehen mit ins neue Jahr um. Das Line Up wird also in exakt identischer Form zeitversetzt um ein Jahr stattfinden.

Tickets behalten Gültigkeit

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der offizielle Verkauf der 2021er Tickets beginnt in Kürze. „Es wird allerdings noch ein paar Tage dauern, bis unser Ticketsystem für 2021 umgestellt ist, so dass die nächsten Tage erst einmal noch alles bleibt wie es ist. Es sind noch 2020er Karten zum alten Preis verfügbar, die für 2021 ihre Gültigkeit haben“, heißt es von Seiten der Veranstalter. Schnell sein lohnt sich also.

Diejenigen, die bereits ein Ticket besitzen, bekommen dieser Tage elektronische Post: „Alle Ticketkäufer für 2020 werden in den nächsten Tagen von uns noch einmal gesondert benachrichtigt mit Informationen zu einer möglichen Rückerstattung“ so die Veranstalter.

Trotz der Veranstaltungsverschiebung gibt es auch für dieses Jahr ein offizielles Festival-Shirt – das erfreute sich allerdings so großer Nachfrage, dass es momentan ausverkauft ist.

