Alle reich, oder was?

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

ich staune seit langem darüber, wer sich in Deutschland alles als Spitzenverdiener bezeichnen und besteuern lässt. Nun hat das Magazin „Der Spiegel“ groß über die Einkommens- und Familienstrukturen berichtet und das Ergebnis lässt mich ratlos zurück: Reich sind demnach in Deutschland derzeit alle, die mehr als 3529 Euro im Monat einnehmen. Man bemerke: reich! Nicht wohlhabend oder gut situiert!

Untersucht wurden 16 000 Haushalte und ihr Gesamteinkommen, inklusive Aktien oder Immobilien. Reich ist man also schon mit rund 3500 Euro netto. Ich google mal spontan nach Wohnungen in Mannheim Zentrum und erhalte eine Liste netter Angebote. Eine 1- Zimmer-Wohnung in der Schwetzinger Vorstadt, 33 qm, kostet 800 Euro kalt - aber dafür erhält man „Klassische Eleganz“ zum Quadratmeterpreis von 24 Euro. Ich tue das auch für Heidelberg und finde 2-Zimmer, knapp 35 Quadratmeter im neuen Stadtteil Bahnstadt für 715 Euro kalt.

Ich denke an Bekannte, die in der Weststadt eine 4-Zimmer-Wohnung für nicht viel mehr Geld bewohnen, ein Mietvertrag aus alten Zeiten, als Mieten noch bezahlbar waren. Beide haben einen Ausbildungsberuf und konnten es sich leisten, eine so zentrumsnahe Wohnung zu mieten. Heute könnte keine Kosmetikerin und Buchhalter vier Zimmer so zentrumsnah bewohnen. Heute können das kaum mehr Akademiker, die ja laut neuer Studien „Reiche“ sein sollen.

Ich bringe das auf, weil auch die Corona-Rettungsmaßnahmen „Reiche“ definieren müssen, um die Ausgabenlasten auf die Bevölkerung zu verteilen. Doch wo beginnt „reich“, und welche Lebensqualität leitet sich daraus ab? In Deutschland setzt der Spitzensteuersatz bereits bei Einkommen an, die in Frankreich etwa noch zum Mittelfeld gehören. Zudem ist der Erwerb von Immobilien in der Region gar teurer als in der Provence. Durch die Miet- und Grundstückspreise, sind alle ein ganzes Stück ärmer geworden.

Münchens Ex-OB ließ jüngst errechnen: Die Bodenpreise in München seien inzwischen um 39 400 Prozent gestiegen. Mag ja übertrieben sein, doch wessen Gehälter sind auch nur um 100 Prozent gestiegen? Man sollte sich statistisch nicht in den Reichtum schmeicheln lassen, viele soziale Fragen betreffen inzwischen auch den Mittelstand, der reichgeschönt wird. Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

