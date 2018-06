Alle werden Verlierer sein

Szenenbild aus der Oper „El Gato Montés“. Alfonso Romero Mora hat die Oper in Kaiserslautern in Szene gesetzt, nun und gastierte sie im Theater im Pfalzbau. © finest arts

So mag der Untergang des Abendlandes aussehen, wenn ein nationales Kulturgut in die Brüche geht. In Spanien ist es der Stierkampf, der im Hintergrund der Oper „El Gato Montés“ von Manuel Penella (1880-1939) ein tristes Dasein fristet, denn der Protagonist, der Torero Rafael Ruiz, ist längst in die Jahre gekommen und entspricht einer Parodie dieses Typus. Zumindest sieht ihn Regisseur Alfonso

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2380 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.06.2018